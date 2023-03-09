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В Херсоне раздались взрывы, местные заявляют о дронах над областью

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Херсон, Четверг 09 марта 2023 13:29
В Херсоне раздались взрывы, местные заявляют о дронах над областью Иллюстративное фото: в Херсоне раздались взрывы, местные заявляют о дронах над областью (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне сообщается о звуках взрывов во время масштабной воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сначала в пабликах писали о пролете двух вражеских дронов над Херсонской областью, а через 5 минут уже появились сообщения о взрывах в областном центре.

Отметим, что сейчас воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Как сообщалось ранее, сегодня россияне обстреляли остановку общественного транспорта в Херсоне, в результате чего погибли три человека, еще двое ранены.

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