У Херсоні пролунали вибухи
Близько 22:45 у Херсоні пролунали вибухи. Про загрозу обстрілу області не повідомлялося, повітряна тривога не оголошувалася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Херсон, telegram-канали Повітряна тривога, Херсонська ОВА і Повітряні Сили ЗСУ.
Ввечері, о 21:05 і 21:55, Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження, в тому числі для прифронтових областей, через високу активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках.
Востаннє повітряну тривогу в Херсонській області оголошували о 5:22 ранку.
Раніше сьогодні Херсонська ОВА повідомила, що близько 20:00 російські війська атакували цивільних у селі Ромашкове Білозерської громади.
Через скид боєприпасу з дрона поранення дістали двоє чоловіків, обом по 45 років.
У першого потерпілого діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
Також госпіталізовано чоловіка з вибуховою травмою, пораненнями грудної клітки, живота, рук та ніг. Стан важкий.
Нагадаємо, 26 липня в Херсоні росіяни скинули боєприпас з дрона на людей, які стояли біля магазину. Поранень дістали п'ятеро мирних мешканців.
У неділю, 28 липня, під масований обстріл окупантів потрапило передмістя Херсона. Поранено трьох людей.
Також 28 липня росіяни атакували село Камишани під Херсоном. Постраждала родина, в тому числі двоє дітей.
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