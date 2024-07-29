Близько 22:45 у Херсоні пролунали вибухи. Про загрозу обстрілу області не повідомлялося, повітряна тривога не оголошувалася.

Ввечері, о 21:05 і 21:55, Повітряні Сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження, в тому числі для прифронтових областей, через високу активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках.

Востаннє повітряну тривогу в Херсонській області оголошували о 5:22 ранку.

Раніше сьогодні Херсонська ОВА повідомила, що близько 20:00 російські війська атакували цивільних у селі Ромашкове Білозерської громади.

Через скид боєприпасу з дрона поранення дістали двоє чоловіків, обом по 45 років.

У першого потерпілого діагностували вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітки та живота. Лікарі надали йому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Також госпіталізовано чоловіка з вибуховою травмою, пораненнями грудної клітки, живота, рук та ніг. Стан важкий.