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В Херсоне раздались взрывы

Понедельник 29 июля 2024 23:35
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В Херсоне раздались взрывы Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Около 22:45 в Херсоне раздались взрывы. Об угрозе обстрела области не сообщалось, воздушная тревога не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Херсон, telegram-каналы Воздушная тревога, Херсонская ОВА и Воздушные Силы ВСУ.

Вечером, в 21:05 и 21:55, Воздушные Силы предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения, в том числе для прифронтовых областей, из-за высокой активности вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.

Последний раз воздушную тревогу в Херсонской области объявляли в 5:22 утра.

Ранее сегодня Херсонская ОВА сообщила, что около 20:00 российские войска атаковали мирных жителей в селе Ромашково Белозерской общины.

Из-за сброса боеприпаса с дрона ранения получили двое мужчин, обоим по 45 лет.

У первого пострадавшего диагностировали взрывную травму, обломочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи оказали ему необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Также госпитализирован мужчина со взрывной травмой, ранениями грудной клетки, живота, рук и ног. Состояние тяжелое.

Напомним, 26 июля в Херсоне россияне сбросили боеприпас с дрона на людей, стоявших возле магазина. Ранения получили пятеро мирных жителей.

В воскресенье, 28 июля, под массированный обстрел оккупантов попал пригород Херсона. Ранены три человека.

Также 28 июля россияне атаковали село Камышаны под Херсоном. Пострадала семья, в том числе двое детей.

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