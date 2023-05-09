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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 09 травня 2023 22:46
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Херсоні сьогодні, 9 травня, увечері пролунали вибухи. У Херсонській області поки не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць події та не називали причин вибухів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни сьогодні кілька разів обстріляли Сумську область.

Також ми писали, що окупанти сьогодні двічі вдарили по прикордонню Чернігівської області з мінометів.

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Херсон вибухи Війна Росії проти України
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