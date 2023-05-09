В Херсоне прозвучали взрывы

В Херсоне сегодня, 9 мая, вечером прозвучали взрывы. В Херсонской области пока не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Официальные источники пока не раскрывали более детальных подробностей происшествия и не называли причин взрывов.

Напомним, ранее стало известно, что россияне сегодня несколько раз обстреляли Сумскую область.

Также мы писали, что оккупанты сегодня дважды ударили по пограничью Черниговской области из минометов.

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