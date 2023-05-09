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Росіяни з мінометів обстріляли Чернігівську область

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 21:43
Росіяни з мінометів обстріляли Чернігівську область Фото: росіяни з мінометів обстріляли Чернігівську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська у вівторок, 9 травня, двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

З 10:13 до 10:45 було зафіксовано 17 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Залізний Міст. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 15:55 до 16:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з САУ, в районі населеного пункту Гасичівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.

Окрім цього з 19:22 до 19:36 було зафіксовано 10 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Містки.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - написали в прес-службі.

Як повідомлялось, у понеділок, 8 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних громад.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у неділю, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ударів по Чернігівській і Сумській областях. Загалом зафіксовано понад 100 "прильотів".

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