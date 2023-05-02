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У Херсоні пролунали вибухи

Фото: в Херсоні чутно звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 2 травня, в Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Варто зазначити, що в деяких регіонах України оголошено повітряну тривогу, однак, станом на 23:18 в Херсонській області її немає.

Офіційної інформації про вибухи поки що теж немає.

Нагадаємо, раніше цього ж дня в Херсоні вже чули звуки вибухів.

За минулу добу російські війська здійснили 71 обстріл Херсонської області. Окупанти випустили 363 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

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ХерсонвибухиВійна Росії проти України