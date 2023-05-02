В Херсоне раздались взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Стоит отметить, что в некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога, однако по состоянию на 23:18 в Херсонской области ее нет.

Официальной информации о взрывах пока тоже нет.