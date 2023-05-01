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У Херсоні пролунали вибухи

Фото: У Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 1 травня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться в повідомленні.

Повітряної тривоги в Херсонській області не оголошували. При цьому офіційної інформації про вибухи поки що немає.

Нагадаємо, 30 квітня росіяни завдали ударів по двох громадах Херсонської області. Попередньо було відомо про одного потерпілого та одну загиблу.

Крім того, напередодні із села Кізомис на Херсонщині евакуювали всіх дітей. Населення постійно перебуває під обстрілами окупантів.

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ХерсонВибухВійна Росії проти України