В понедельник, 1 мая, в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Воздушную тревогу в Херсонской области не объявляли. При этом официальной информации о взрывах пока нет.
Напомним, 30 апреля россияне нанесли удары по двум общинам Херсонской области. Предварительно было известно об одном пострадавшем и одной погибшей.
Кроме того, накануне из села Кизомыс в Херсонской области эвакуировали всех детей. Населённый пункт постоянно находится под обстрелами оккупантов.
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