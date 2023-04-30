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Є поранений та загибла. Росіяни знову обстріляли Херсонську область

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 17:54
Є поранений та загибла. Росіяни знову обстріляли Херсонську область Фото: росіяни знову обстріляли Херсонську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вдень неділі, 30 квітня, росіяни завдали ударів по двох громадах Херсонської області. Попередньо відомом про одного постраждалого та одну загиблу.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його даними, російська артилерія вкотре атакувала Білозерку. В результаті цього тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. З пораненнями грудної клітини його шпиталізували, лікарі борються за життя потерпілого.

"Також ворог гатив і по Одрадокам'янці Тягинської громади. Ворог поцілив прямо в житловий будинок, через що 58-річна жінка загинула на місці", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялось, у суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 28 квітня, росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області. Через атаку одна людина загинула, три отримали поранення.

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