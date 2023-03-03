У Херсоні пролунали вибухи

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

На даний момент у місті та області тривогу не оголошували.

Офіційної інформації щодо вибухів у Херсоні поки не надходило.

Нагадаємо, в Херсонській області двоє людей підірвалися на мінах. У першому випадку чоловік приніс снаряд додому, у другому – через вибух спалахнув трактор, водія врятували.

Крім того, на Херсонщині на російській міні підірвався чоловік. НС сталося поблизу села Давидів Брід.Чоловік залишився без частини правої ноги.

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