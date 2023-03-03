В Херсоне прогремели взрывы

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

На данный момент в городе и области тревогу не объявляли.

Официальной информации по поводу взрывов в Херсоне пока не поступала.

Напомним, в Херсонской области два человека подорвались на минах. В первом случае мужчина принес снаряд домой, во втором – из-за взрыва загорелся трактор, водителя спасли.

Кроме того, в Херсонской области на российской мине подорвался мужчина. ЧС произошло вблизи села Давидов Брид. Мужчина остался без части правой ноги.

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