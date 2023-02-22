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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Середа 22 лютого 2023 00:18
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Херсоні в ніч проти 22 лютого знову пролунали вибухи. Мешканці повідомляють про прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві Telegram-канали.

Також повідомляють про вибухи та прильоти у Каховському районі.

Офіційної інформації наразі немає.

У вівторок, 21 лютого, російські війська 17 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу зупинки у місті постраждав підліток.

Нагадаємо, росіяни вдарили по місту з РСЗВ.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли зупинку та житловий будинок у Херсоні. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту в Херсоні загинули шестеро людей. 16 осіб отримали поранення.

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Херсон
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