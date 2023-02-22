У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні в ніч проти 22 лютого знову пролунали вибухи. Мешканці повідомляють про прильоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві Telegram-канали.
Також повідомляють про вибухи та прильоти у Каховському районі.
Офіційної інформації наразі немає.
У вівторок, 21 лютого, російські війська 17 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу зупинки у місті постраждав підліток.
Нагадаємо, росіяни вдарили по місту з РСЗВ.
Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли зупинку та житловий будинок у Херсоні. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту в Херсоні загинули шестеро людей. 16 осіб отримали поранення.
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