У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні в ніч проти 22 лютого знову пролунали вибухи. Мешканці повідомляють про прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві Telegram-канали.

Також повідомляють про вибухи та прильоти у Каховському районі.

Офіційної інформації наразі немає.

У вівторок, 21 лютого, російські війська 17 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу зупинки у місті постраждав підліток.

Нагадаємо, росіяни вдарили по місту з РСЗВ.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли зупинку та житловий будинок у Херсоні. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами зупинки громадського транспорту в Херсоні загинули шестеро людей. 16 осіб отримали поранення.

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