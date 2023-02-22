В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне в ночь на 22 февраля снова прогремели взрывы. Жители сообщают о прилетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" и местные Telegram-каналы.
Также сообщают о взрывы и прилетах в Каховском районе.
Официальной информации на данный момент нет.
Во вторник, 21 февраля, российские войска 17 раз обстреляли Херсон. В результате обстрела остановки в городе пострадал подросток.
Напомним, россияне ударили по городу из РСЗО.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне. В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами остановки общественного транспорта в Херсоне погибли шесть человек. 16 человек получили ранения.
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