У Херсоні пролунали вибухи

Сьогодні, 20 лютого, увечері мешканці Херсона почули вибухи. Повітряну тривогу в Херсонській області поки не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні. Офіційні джерела поки не підтверджують інформацію про вибухи та не називають їх причини.