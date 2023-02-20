У Херсоні пролунали вибухи
Фото: У Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
Сьогодні, 20 лютого, увечері мешканці Херсона почули вибухи. Повітряну тривогу в Херсонській області поки не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Офіційні джерела поки не підтверджують інформацію про вибухи та не називають їх причини.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 лютого, російські військові атакували Антонівку у Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини.
Також повідомлялось, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області. Ворог атакував одне із сіл регіону фосфорними снарядами.
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