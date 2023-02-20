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В Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Понедельник 20 февраля 2023 21:28
В Херсоне раздались взрывы Фото: В Херсоне раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 20 февраля, вечером жители Херсона услышали взрывы. Воздушную тревогу в Херсонской области пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах и не называют причины.

Напомним, что в понедельник, 20 февраля, российские военные атаковали Антоновку в Херсонской области. В результате вражеского обстрела погибли два человека.

Также сообщалось, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Херсонской области. Враг атаковал одно из сел региона фосфорными снарядами.

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