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Окупанти вдарили по Херсонській області, застосувавши фосфорні снаряди: є жертви

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Херсонська область, Понеділок 20 лютого 2023 12:49
Окупанти вдарили по Херсонській області, застосувавши фосфорні снаряди: є жертви Фото: окупанти вдарили по Херсонській області, застосувавши фосфорні снаряди (ілюстрація/скрин відео Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини. Ворог атакував одне із сіл регіону фосфорними снарядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" у Facebook.

"У Херсонській області, обстрілюючи мирні населені пункти правобережжя, ворог не лише не веде прицільний вогонь, а відверто килимовими обстрілами покриває громадянське населення", - йдеться у повідомленні.

Також військові зафіксували факти застосування заборонених запальних та фосфорних снарядів.

Так, внаслідок обстрілів села Бургунка загинули троє цивільних, ще 8 осіб отримали поранення, у тому числі троє дітей, двоє з яких залишились сиротами.

Постраждалих госпіталізовано з численними пораненнями, їх стан досить тяжкий, але вся необхідна допомога надається

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область. За добу троє людей загинули, ще вісім отримали поранення.

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