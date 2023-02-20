Окупанти вдарили по Херсонській області, застосувавши фосфорні снаряди: є жертви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" у Facebook .

"У Херсонській області, обстрілюючи мирні населені пункти правобережжя, ворог не лише не веде прицільний вогонь, а відверто килимовими обстрілами покриває громадянське населення", - йдеться у повідомленні.

Також військові зафіксували факти застосування заборонених запальних та фосфорних снарядів.

Так, внаслідок обстрілів села Бургунка загинули троє цивільних, ще 8 осіб отримали поранення, у тому числі троє дітей, двоє з яких залишились сиротами.

Постраждалих госпіталізовано з численними пораненнями, їх стан досить тяжкий, але вся необхідна допомога надається