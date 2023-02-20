ua ru
Пн, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ обстріляла Антонівку у Херсонській області: загинуло двоє людей

Новость на русском →
Антонівка, Понеділок 20 лютого 2023 17:42
РФ обстріляла Антонівку у Херсонській області: загинуло двоє людей Фото: РФ обстріляла Антонівку у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 20 лютого, російські військові атакували Антонівку у Херсонській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської ОВА.

"Російські загарбники завдали удару по смт Антонівка - загинули двоє людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці.

"Відомо, що чоловік був працівником дитячої обласної клінічної лікарні. Для подружжя сміливих мешканців Херсонської області, що залишалися на рідній землі та допомагали іншим, через підступного ворога сьогоднішній день став останнім", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області. Ворог атакував одне із сіл регіону фосфорними снарядами.

Також повідомлялось, що кількість постраждалих через російський обстріл села Бургунка Бериславського району збільшилася. Наразі вже відомо про 8 постраждалих, в тому числі 3 загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
DAILY
По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна