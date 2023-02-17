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У Херсоні пролунали вибухи

Фото: У Херсоні пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю ввечері, 17 лютого, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

На даний момент у місті та області повітряна тривога не оголошувалась.

При цьому офіційних коментарів щодо вибухів також не надходило.

Нагадаємо, що у середу ввечері, 15 лютого, у Херсоні вкотре пролунали вибухи.

Крім того, в Бериславі Херсонської області окупанти вдарили по станції медичної допомоги, в результаті поранено одну людину.

Додамо, що 13 лютого росіяни 54 рази обстріляли Херсон та область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та залізничну колію, також двоє людей загинули.

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