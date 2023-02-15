У Херсоні пролунали вибухи

У середу ввечері, 15 лютого, у Херсоні вкотре пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
На даний момент у місті та області повітряна тривога не оголошувалась.
При цьому офіційних коментарів щодо вибухів також не надходило.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні росіяни двічі на день обстріляли медичний заклад.
Крім того, в Бериславі Херсонської області окупанти вдарили по станції медичної допомоги, в результаті поранено одну людину.
Додамо, що 13 лютого росіяни 54 рази обстріляли Херсон та область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та залізничну колію, також двоє людей загинули.
Також у Херсоні під обстріл потрапило місцеве підприємство. Внаслідок атаки є руйнування та загиблий.
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