У Херсоні пролунали вибухи

На даний момент у місті та області повітряна тривога не оголошувалась.

При цьому офіційних коментарів щодо вибухів також не надходило.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні росіяни двічі на день обстріляли медичний заклад.

Крім того, в Бериславі Херсонської області окупанти вдарили по станції медичної допомоги, в результаті поранено одну людину.

Додамо, що 13 лютого росіяни 54 рази обстріляли Херсон та область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та залізничну колію, також двоє людей загинули.

Також у Херсоні під обстріл потрапило місцеве підприємство. Внаслідок атаки є руйнування та загиблий.

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