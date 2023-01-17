У вівторок увечері, 17 січня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві соцмережі .

Окупанти, ймовірну, запускаю "запальні снаряди" біля Олешок.

Також повідомляється внаслідок вибухів сталася пожежа.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.

Також ми писали, що вибухи у Херсоні чули у понеділок вдень.

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