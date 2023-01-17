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У Херсоні пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 17 січня 2023 23:32
У Херсоні пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У вівторок увечері, 17 січня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та місцеві соцмережі.

Окупанти, ймовірну, запускаю "запальні снаряди" біля Олешок.

Також повідомляється внаслідок вибухів сталася пожежа.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.

Також ми писали, що вибухи у Херсоні чули у понеділок вдень.

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