В Херсоне прогремели взрывы
Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Во вторник вечером, 17 января, в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" и местные соцсети.
Оккупанты, вероятно, запускаю "зажигательные снаряды" возле Олешек.
Также сообщается в результате взрывов произошел пожар.
Официальной информации на данный момент нет.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Херсоне.
Также мы писали, что взрывы в Херсоне слышали в понедельник днем.
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