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У Херсоні пролунали вибухи

Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Херсоні в ніч проти 13 січня пролунали вибухи.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне" та місцеві соцмережі.

Повідомляється про роботу артилерії між правим та тимчасово окупованим лівим берегом Херсонської області. Офіційної інформації поки що немає

Жителів закликали якомога далі перебувати від вікон, а якщо чути вибухи, сховатися за стіною.

Раніше у Херсоні внаслідок російських обстрілів постраждала працівниця перинатального центру. Жінка дістала легкі поранення.

Крім того, окупанти вдарили об'єктом критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області, відомо про постраждалих.

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Херсон