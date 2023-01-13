В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне в ночь на 13 января прогремели взрывы.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне" и местные соцсети.
Сообщается о работе артиллерии между правым и временно оккупированным левым берегом Херсонской области. Официальной информации пока нет
Жителей призвали подальше находиться от окон, а если слышны взрывы, укрыться за стеной.
Ранее в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.
Кроме того, оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области, известно о пострадавших.
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