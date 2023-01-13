RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсоне прогремели взрывы

Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсоне в ночь на 13 января прогремели взрывы.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне" и местные соцсети.

Сообщается о работе артиллерии между правым и временно оккупированным левым берегом Херсонской области. Официальной информации пока нет

Жителей призвали подальше находиться от окон, а если слышны взрывы, укрыться за стеной.

Ранее в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.

Кроме того, оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области, известно о пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон