У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні в ніч проти 13 січня пролунали вибухи.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на "Суспільне" та місцеві соцмережі .

Повідомляється про роботу артилерії між правим та тимчасово окупованим лівим берегом Херсонської області. Офіційної інформації поки що немає

Жителів закликали якомога далі перебувати від вікон, а якщо чути вибухи, сховатися за стіною.

Раніше у Херсоні внаслідок російських обстрілів постраждала працівниця перинатального центру. Жінка дістала легкі поранення.

Крім того, окупанти вдарили об'єктом критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області, відомо про постраждалих.

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