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В Херсоне прогремели взрывы

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Херсон, Пятница 13 января 2023 00:25
В Херсоне прогремели взрывы Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Херсоне в ночь на 13 января прогремели взрывы.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне" и местные соцсети.

Сообщается о работе артиллерии между правым и временно оккупированным левым берегом Херсонской области. Официальной информации пока нет

Жителей призвали подальше находиться от окон, а если слышны взрывы, укрыться за стеной.

Ранее в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.

Кроме того, оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области, известно о пострадавших.

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