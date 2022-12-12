В Херсоні пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Херсон .

Зазначимо, що при цьому повітряна тривога в області не оголошена.

Нагадаємо, що сьогодні в Херсоні вже лунали вибухи.

Також сьогодні російські війська обстріляли житловий сектор у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування. Також пошкоджено електромережі.

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