В Херсоні пролунали вибухи
Фото: в Херсоні чутно звуки вибухів (GettyImages)
У Херсоні вночі, 12 грудня, пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Херсон.
Зазначимо, що при цьому повітряна тривога в області не оголошена.
Нагадаємо, що сьогодні в Херсоні вже лунали вибухи.
Також сьогодні російські війська обстріляли житловий сектор у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування. Також пошкоджено електромережі.
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