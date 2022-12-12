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В Херсоне раздались взрывы

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Херсон, Понедельник 12 декабря 2022 23:07
В Херсоне раздались взрывы Фото: в Херсоне слышны звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Херсоне ночью, 12 декабря, раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Херсон.

При этом воздушная тревога в области не объявлена.

Напомним, что сегодня в Херсоне уже раздавались взрывы.

Также сегодня российские войска обстреляли жилищный сектор в Херсоне. В результате атаки есть разрушение. Также повреждены электросети.

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