У Херсоні пролунали вибухи

У понеділок, 5 грудня, вдень у Херсоні місцеві жителі почули вибухи масштабної повітряної тривоги майже по всій Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць про вибухи.
Місцевим мешканцям необхідно залишатися у укриттях.
Нагадаємо, 5 грудня росіяни випустили ракети по Україні. У низці областей почали працювати системи ППО.
Також ми писали, що вибухи 5 грудня було чути в Одесі. При цьому над Миколаївською областю помітили ракети.
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