У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні було чутно вибухи. Наразі жодні подробиці не розкриваються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Оновлено 13.00. У Херсоні повідомляють про нові вибухи. Оголошення про повітряну тривогу не було.

Також станом на 12:47 в області не було оголошено повітряну тривогу.

Варто відзначити, що влада та військові поки не давали офіційних коментарів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Херсоні, вчора, 4 грудня, знову повернули світло після нічних обстрілів з боку Росії.

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