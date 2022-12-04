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В Херсоне раздались взрывы

Фото: в Херсоне раздались взрывы (Getty Images, иллюстрированное изображение)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне были слышны взрывы. Пока никакие подробности не раскрываются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", - пишет издание.

Следует отметить, что власти и военные пока не давали официальных комментариев.

Также по состоянию на 12:47 в области не была объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено 13.00. В Херсоне сообщают о новых взрывах. Объявления о воздушной тревоги не было.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне, вчера, 4 декабря, снова вернули свет после ночных обстрелов со стороны России.

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