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У Херсоні пролунали повторні вибухи: що відомо

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Херсон, Субота 05 листопада 2022 13:45
У Херсоні пролунали повторні вибухи: що відомо Фото: у Херсоні пролунали повторні вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Херсоні 5 листопада пролунали повторні вибухи. Попередньо є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, вибухи було чутно на околиці міста. Після кількох "бавовн" в районі Чорнобаївки помітили дим.

Зазначимо, що офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні пролунали вибухи. Пізніше окупанти заявили, що "ЗСУ працюють артилерією".

Як учора повідомив міністр оборони України Олексій Резніков,ЗСУ продовжують наступ у Херсонській області. Проте погодні умови дещо уповільнюють рух підрозділів.

Глава Міноборони також прокоментував можливу втечу окупантів з Херсона. Він назвав такі провокації з боку росіян інформаційними операціями.

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Херсон Вибух окупанти
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