У Херсоні пролунали повторні вибухи: що відомо

У тимчасово окупованому Херсоні 5 листопада пролунали повторні вибухи. Попередньо є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Як повідомляють місцеві жителі, вибухи було чутно на околиці міста. Після кількох "бавовн" в районі Чорнобаївки помітили дим.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні пролунали вибухи. Пізніше окупанти заявили, що "ЗСУ працюють артилерією".

Як учора повідомив міністр оборони України Олексій Резніков,ЗСУ продовжують наступ у Херсонській області. Проте погодні умови дещо уповільнюють рух підрозділів.

Глава Міноборони також прокоментував можливу втечу окупантів з Херсона. Він назвав такі провокації з боку росіян інформаційними операціями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.