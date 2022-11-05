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В Херсоне прогремели повторные взрывы: что известно

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Херсон, Суббота 05 ноября 2022 13:45
В Херсоне прогремели повторные взрывы: что известно Фото: в Херсоне прогремели повторные взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Херсоне 5 ноября прогремели повторные взрывы. Предварительно, есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают местные жители, взрывы были слышны на окраине города. После нескольких "хлопков" в районе Чернобаевки заметили дым.

Отметим, что официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Напомним, сегодня утром в Херсоне раздались взрывы. Позже оккупанты заявили, что "ВСУ работают артиллерией".

Как вчера сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, ВСУ продолжают наступление в Херсонской области. Однако погодные условия несколько замедляют движение подразделений.

Глава Минобороны также прокомментировал возможное бегство оккупантов из Херсона. Он назвал подобные провокации со стороны россиян информационными операциями.

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