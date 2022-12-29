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У Херсоні пролунала серія вибухів

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Херсон, Четвер 29 грудня 2022 00:05
У Херсоні пролунала серія вибухів Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Херсоні в ніч проти 29 грудня знову пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Мешканців просять залишатися в укриттях. Ймовірно, окупанти застосували РСЗВ.

Також повідомляється про вибухи у Новій Каховці.

Увечері в середу, 28 грудня, з лівого берега Херсонської області, тимчасово окупованого російськими військами, було зафіксовано пуски іранських дронів-камікадзе.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 27 грудня внаслідок чергового обстрілу росіян у Херсоні було пошкоджено пологове відділення.

Також ми писали, що того ж дня росіяни обстріляли тимчасово окуповане місто Олешки Херсонської області.

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