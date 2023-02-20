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У Херсоні прогриміли вибухи: тривогу не оголошували

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Херсон, Понеділок 20 лютого 2023 23:49
У Херсоні прогриміли вибухи: тривогу не оголошували Фото: У Херсоні прогриміли вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Херсоні ввечері 20 лютого пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Херсоні чули звуки близько 23:42 години.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.

Нагадаємо, загарбники ввечері 20 лютого обстріляли Куп'янськ Харківської області. У низці областей України оголосили повітряну тривогу.

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