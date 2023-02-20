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В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли

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Херсон, Понедельник 20 февраля 2023 23:49
В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли Фото: В Херсоне прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Херсоне вечером 20 февраля раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, слышали звуки около 23:42 часов.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.

Напомним, захватчики вечером 20 февраля обстреляли Купянск Харьковской области. В ряде областей Украиныобъявили воздушную тревогу.

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