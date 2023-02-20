В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли

В Херсоне вечером 20 февраля раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, слышали звуки около 23:42 часов. Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти к укрытию. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.