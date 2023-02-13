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У Херсоні прогриміли вибухи: тривогу не оголошували

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Херсон, Понеділок 13 лютого 2023 01:08
У Херсоні прогриміли вибухи: тривогу не оголошували Фото: У Херсоні прогриміли вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Херсоні в ніч на 13 лютого пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Херсоні чули звуки близько 01:00 години.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. Там необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.

Нагадаємо, 12 лютого російські окупанти 20 разів обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

До слова, 11 лютого ворог атакував Херсон 11 разів. Під ударом опинилися житлові будинки у мікрорайоні "Острів".

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