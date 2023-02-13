В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли
Фото: В Херсоне прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Херсоне в ночь на 13 февраля раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 01:00 часа.
Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.
Напомним, 12 февраля оккупанты 20 раз обстреляли Херсон. В результате обстрела пострадал один человек.
К слову, 11 февраля враг атаковал Херсон 11 раз. Под ударом оказались жилые дома в микрорайоне "Остров".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.