ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли

Новина українською →
Херсон, Понедельник 13 февраля 2023 01:08
В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли Фото: В Херсоне прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Херсоне в ночь на 13 февраля раздались взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 01:00 часа.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие. Там необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.

Напомним, 12 февраля оккупанты 20 раз обстреляли Херсон. В результате обстрела пострадал один человек.

К слову, 11 февраля враг атаковал Херсон 11 раз. Под ударом оказались жилые дома в микрорайоне "Остров".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Россияне получили две новые версии "Шахедов" от Ирана: что о них известно
Россияне получили две новые версии "Шахедов" от Ирана: что о них известно
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм