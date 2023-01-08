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У Херсоні прогриміли вибухи: тривогу не оголошували

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Херсон, Неділя 08 січня 2023 00:39
У Херсоні прогриміли вибухи: тривогу не оголошували Фото: У Херсоні прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Херсоні в ніч на 8 січня пролунали вибухи. У місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, у Херсоні чули звуки близько 00:30 години.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про те, що небезпека минула.

Нагадаємо, російські окупанти 7 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог атакував околиці міста.

До слова, загарбники також обстріляли Харків із комплексів С-300, а у Краматорську пролунали вибухи.

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