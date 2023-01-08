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В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли

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Херсон, Воскресенье 08 января 2023 00:39
В Херсоне прогремели взрывы: тревогу не объявляли Фото: В Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Херсоне в ночь на 8 января прогремели взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 00:30 часов.

Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.

Напомним, российские оккупанты 7 января нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг атаковал окрестности города.

К слову, захватчики также обстреляли Харьков из комплексов С-300, а в Краматорске раздались взрывы.

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