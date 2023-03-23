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В Херсоні продовжать час руху транспорту: дата та графік

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Херсон, Четвер 23 березня 2023 12:54
В Херсоні продовжать час руху транспорту: дата та графік Фото: у Херсоні продовжать час руху транспорту (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

З понеділка, 27 березня, у Херсоні продовжать час руху громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську міськраду.

"Це рішення прийнято Херсонською міською військовою адміністрацією у зв’язку з збільшення комендантської години до 20:00", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додають, що останній рейс автобусів здійснювався до 16.30 та враховуючи збільшення світового дня буде продовжено рух громадського транспорту до 18:30.

Як повідомлялось, починаючи з п'ятниці, 24 березня, у Херсонській області скоротять тривалість комендантської години. З 24 березня він розпочинатиметься о 20:00 і триватиме до 6:00.

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