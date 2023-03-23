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В Херсоне продлят время движения транспорта: дата и график

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Херсон, Четверг 23 марта 2023 12:54
В Херсоне продлят время движения транспорта: дата и график Фото: в Херсоне продлят время движения транспорта (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

С понедельника, 27 марта, в Херсоне продлят время движения общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонский горсовет.

"Это решение принято Херсонской городской военной администрацией в связи с увеличением комендантского часа до 20:00", - говорится в сообщении.

В ОВА добавляют, что последний рейс автобусов осуществлялся до 16:30 и учитывая увеличение мирового дня будет продолжено движение общественного транспорта до 18:30.

Как сообщалось, начиная с пятницы, 24 марта, в Херсонской области сократят продолжительность комендантского часа. С 24 марта он будет начинаться в 20:00 и продлиться до 6:00.

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