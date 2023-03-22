У Херсонській області з п'ятниці скоротять тривалість комендантської години

Починаючи з п'ятниці, 24 березня, у Херсонській області скоротять тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram .

За словами Прокудіна, від п'ятниці тривалість комендантської години триватиме 10 годин.

"В Херсонській області зменшено тривалість комендантської години. З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00", - пояснив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо: у Києві скоротять комендантську годину. У зв'язку зі скороченням комендантської години громадський транспорт у столиці працюватиме на годину довше.

Крім Києва, комендантську годину можуть скоротити в Сумах та Харкові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.