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У Херсонській області з п'ятниці скоротять тривалість комендантської години

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Херсонська область, Середа 22 березня 2023 19:29
У Херсонській області з п'ятниці скоротять тривалість комендантської години Фото: у Херсонській області скоротять тривалість комендантської години (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Починаючи з п'ятниці, 24 березня, у Херсонській області скоротять тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

За словами Прокудіна, від п'ятниці тривалість комендантської години триватиме 10 годин.

"В Херсонській області зменшено тривалість комендантської години. З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00", - пояснив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо: у Києві скоротять комендантську годину. У зв'язку зі скороченням комендантської години громадський транспорт у столиці працюватиме на годину довше.

Крім Києва, комендантську годину можуть скоротити в Сумах та Харкові.

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