У Херсоні повністю зникло світло через ворожі обстріли

"Херсон повністю знеструмлений через ворожі обстріли!! Триває сильний обстріл об'єкта критичної інфраструктури у Корабельному районі міста", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що енергетики почнуть відновлення мереж за першої можливості.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні знову вдарили по центру Херсона, поблизу будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє осіб.

Крім того, окупанти за минулу добу завдали 86 ударів по Херсонській області. Внаслідок атак ворога загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

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