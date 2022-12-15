В Херсоне полностью исчез свет из-за вражеских обстрелов

"Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов!! Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города", - говорится в сообщении.

Он добавил, что энергетики начнут возобновление сетей при первой возможности.

Напомним, российские оккупанты сегодня снова ударили по центру Херсона, вблизи здания Херсонской ОВА. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека.

Кроме того, оккупанты за минувшие сутки нанесли 86 ударов по Херсонской области. В результате атак врага погибли три человека, еще 13 получили ранения.

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