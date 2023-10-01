В Херсоні повідомляють про вибухи

В Херсоні лунають вибухи. Наразі в регіоні не було оголошено про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Варто додати, що наразі військове керівництво України, або ж інші офіційні особи жодним чином не коментували інформацію. Станом на 10:32 в регіоні не було оголошено про повітряну тривогу.

Ситуація в Херсонській області

Після того як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минуло доби, 30 вересня, російські терористи здійснили 102 обстріли по території регіону. Загалом було випущено близько 560 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По Херсону терористи запустили 27 снарядів.

Ворог цілив у:

житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу, стадіон, територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні;

магазин, територію навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, а також 5 обʼєктів соціальної сфери у Бериславському районі.

Внаслідок ударів одна людина отримала поранення.