ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсоні повідомляють про вибухи

Неділя 01 жовтня 2023 10:38
UA EN RU
В Херсоні повідомляють про вибухи Фото: в Херсоні повідомляють про вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Херсоні лунають вибухи. Наразі в регіоні не було оголошено про повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

В Херсоні повідомляють про вибухи

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Варто додати, що наразі військове керівництво України, або ж інші офіційні особи жодним чином не коментували інформацію. Станом на 10:32 в регіоні не було оголошено про повітряну тривогу.

Ситуація в Херсонській області

Після того як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, протягом минуло доби, 30 вересня, російські терористи здійснили 102 обстріли по території регіону. Загалом було випущено близько 560 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По Херсону терористи запустили 27 снарядів.

Ворог цілив у:

  • житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу, стадіон, територію заводу та гаражного кооперативу у Херсоні;
  • магазин, територію навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, а також 5 обʼєктів соціальної сфери у Бериславському районі.

Внаслідок ударів одна людина отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Херсон
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних