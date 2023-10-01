В Херсоне сообщают о взрывах

В Херсоне раздаются взрывы. Пока в регионе не было объявлено о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - пишет издание.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Стоит добавить, что пока военное руководство Украины, или же другие официальные лица никак не комментировали информацию. По состоянию на 10:32 в регионе не было объявлено о воздушной тревоге.

Ситуация в Херсонской области

После того как ВСУ освободили правый берег Херсонской области, россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов они используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, в течение минувших суток, 30 сентября, российские террористы совершили 102 обстрела по территории региона. Всего было выпущено около 560 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По Херсону террористы запустили 27 снарядов.

Враг целился в:

жилые кварталы населенных пунктов области, здание учебного заведения, стадион, территорию завода и гаражного кооператива в Херсоне;

магазин, территорию учебного заведения и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, а также 5 объектов социальной сферы в Бериславском районе.

В результате ударов один человек получил ранения.