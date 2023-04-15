У Херсоні повідомляють про вибухи

Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Нагадаємо, вчора окупанти випустили майже 450 снарядів по Херсонській області, внаслідок чого вісім людей отримали поранення.

Окрім того, загарбники атакували безпілотниками автомобілі поліції у Херсонській області, троє правоохоронців отримали поранення.

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