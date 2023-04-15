В Херсоне сообщают о взрывах

Отметим, что воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Напомним, вчера оккупанты выпустили почти 450 снарядов по Херсонской области, в результате чего восемь человек получили ранения.

Кроме того, захватчики атаковали беспилотниками автомобили полиции в Херсонской области, трое правоохранителей получили ранения.

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